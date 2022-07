Wenn Heu und Brennholz in die Berge fliegt

Der Altbauer, der seinen Hof längst an seinen zweitältesten Sohn übergeben hat, ist Obmann der Agrargemeinschaft Astner Hochalm, der die 880 Hektar hochalpinen Weidegründe zwischen Sadnig (2745m), Magernigspitz (2640m), Stellkopf (2852m) und Mohar (2605m) gehören. „Wir sind hier auf der Hinterwiese in 2330 Meter Höhe, wo wir 1995 eine Sennerhütte errichtet haben“, so der 69-Jährige, der mit seiner Frau Genoveva den Almsommer hier verbringt und auf die Schafe und Rinder aufpasst. Die Lebensmittel und sonstige Sachen, die Friedl zur Bewirtschaftung der Weideflächen benötigt, werden heute mit dem Hubschrauber geliefert: „Wir Bauern arbeiten seit Jahren mit Heli Austria zusammen.“ Heli Austria und Wucher Helikopter sind große private Hubschrauber-Transportunternehmen in Österreich.