Zwischen Schiffsmühle und Murturm spazieren

An der Seite des „Krone“-Wanderduos Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti die Murauen genießen und dabei die Frühlingsvegetation bewusst wahrnehmen – erleben Sie eine wahrlich reizvolle Wanderung bei Mureck.
Eine Frühlingswanderung im Augebiet der Mur ist ein idealer Start in die Wandersaison. Mit steigenden Temperaturen zeigt sich die Vegetation von ihrer farbenprächtigen Seite, sodass es entlang der Wege zahlreiche Blumen und auch Bärlauch zu entdecken gibt. Abgesehen von der Vegetation ist die Murecker Schiffsmühle ein Highlight dieser Wanderung. Sie wurde 1997 nach historischem Vorbild errichtet und gilt als einzige schwimmende und funktionierende Mühle Mitteleuropas in traditioneller Bauweise.
Der Höhepunkt – im wahrsten Sinne des Wortes – ist der Murturm. Das Bauwerk fällt bereits aus der Ferne durch seine besondere Architektur auf, die dem Prinzip einer Doppelhelix folgt. Über 168 Stufen wird die Aussichtsplattform auf rund 27 Metern Höhe erreicht, von der sich ein weiter Blick über die Murauen und die Flusslandschaft eröffnet.
Fazit: Bewegung, Natur und Aussicht – eine Wohltat für Körper, Geist und Seele.
Wir starten in Mureck beim Restaurant Mühlenhof bzw. bei der Murecker Schiffsmühle. Flussabwärts geht es mit Blick auf das Schloss Obermureck entlang.
Unter der Grenzbrücke hindurch führt ein schmaler Steig, der offensichtlich den längeren, markierten Wanderweg abkürzt. Über eine Asphaltstraße und einen Steig gelangen wir zum Bauhofgelände, gehen hindurch und folgen dem Uferweg zum Murturm (229 m).
Der Rückweg führt über den Gosdorfer Rundweg 20, der beim Turm abzweigt und entlang des Saßbaches bis zur Bundesstraße (Gasthof zur Post) verläuft. Auf der anderen Uferseite gelangen wir zum Röcksee, weiter parallel zum Radweg zu den Gebäuden des Bauhofes und anschließend – vorbei an der Kläranlage und durch das besiedelte Gebiet – zurück auf dem bereits bekannten Weg.
