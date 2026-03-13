Zwischen Schiffsmühle und Murturm spazieren

Eine Frühlingswanderung im Augebiet der Mur ist ein idealer Start in die Wandersaison. Mit steigenden Temperaturen zeigt sich die Vegetation von ihrer farbenprächtigen Seite, sodass es entlang der Wege zahlreiche Blumen und auch Bärlauch zu entdecken gibt. Abgesehen von der Vegetation ist die Murecker Schiffsmühle ein Highlight dieser Wanderung. Sie wurde 1997 nach historischem Vorbild errichtet und gilt als einzige schwimmende und funktionierende Mühle Mitteleuropas in traditioneller Bauweise.