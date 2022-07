Tiroler Grüne trauern um Hai-Opfer von Hurghada

Zweites Opfer nur 600 Meter entfernt gefunden

Am Sonntag wurde ein weiterer fataler Angriff bekannt. Eine Rumänin soll nur 600 Meter vom Todesort der Österreicherin entfernt ebenso von einem Hai getötet worden sein. Die ägyptischen Behörden setzten ein Komitee ein, Strände und Gewässer in der Region bleiben gesperrt. Klar ist: Taucher berichteten von einem Makohai, der in der Nähe gesichtet wurde. Verantwortlich sein könnten aber auch Abfälle, die Hotels und Fabriken immer noch ins Rote Meer leiten. Auch ob etwa Haitaucher die Raubfische mit Ködern angelockt haben könnten, ist nun Teil von Ermittlungen.