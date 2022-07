Tödliche Hai-Attacke: Opfer hinterlässt Tochter

Gebiet zum Schwimmen freigegeben

Die österreichische Botschaft in Kairo stehe in Kontakt mit der Familie der 68-Jährigen sowie den örtlichen Behörden. Laut der Botschaft war die Tirolerin mit ihrem ägyptischen Lebensgefährten am Strand. Die Frau habe sich in einem zum Schwimmen freigegebenen Gebiet aufgehalten. Sie hinterlasse eine Tochter.