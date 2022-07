Hai-Attacke: Tirolerin starb an hohem Blutverlust

Die Pensionistin war am Freitag beim Schwimmen in der Bucht von Sahl Hasheesh von dem Hai attackiert worden. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Bereich, in dem Schwimmen erlaubt ist, zudem trug die Frau Flossen. Laut Berichten riss ihr der Hai einen Arm sowie ein Bein ab. Beobachtet wurde der Angriff von zahlreichen Menschen, die sich auf einem Steg befanden, die Attacke wurde von einem Zeugen auch noch gefilmt.