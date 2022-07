Ägypten: Zweite tödliche Hai-Attacke nahe Hurghada

Erste Haiattacke am Freitag - Tirolerin (68) starb

Wie berichtet, war bereits am Freitag eine 68 Jahre alte Tirolerin beim Schwimmen von einem Hai angegriffen worden. Laut Berichten verlor sie bei der Attacke einen Arm sowie ein Bein. Die Frau starb wenig später in einem Privatkrankenhaus an Kreislaufversagen infolge der schweren Verletzungen und des hohen Blutverlustes.