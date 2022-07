Teuerung und Migration: Doskozil spricht Klartext

Die Regierung ist unter Druck. Die SPÖ profitiert in Umfragen und liegt konstant rund zehn Prozent vor der Kanzlerpartei. Ein mächtiger Roter gibt der „Krone“ Einschätzungen zu brisanten Themen: Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil. Man habe Zustände wie 2015. Flüchtlingskrise. „Wir haben zurzeit im Burgenland mindestens 1000 Aufgriffe pro Woche.“ Trotz verstärkter Polizei- und Bundesheerpräsenz. Die Versorgung finde wieder in Zelten statt, Erstbefragungen können nicht mehr durchgeführt werden. „Die Polizei kann ihre Aufgaben nicht mehr bewältigen“, so der Sozialdemokrat. Aufgegriffene Menschen werden in andere Bundesländer verbracht.