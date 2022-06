Grüner Forderungskatalog: Drexler lädt zu Treffen

Ein politisch historischer Tag für die Steiermark steht an: Am Montag wird Christopher Drexler (ÖVP) in einer Sonder-Landtagssitzung (Beginn: 9 Uhr) zum neuen Landeshauptmann gewählt. Daran gibt es keinen Zweifel, den Koalitionspartner SPÖ hat dem Nachfolger von Hermann Schützenhöfer die Zustimmung versichert.