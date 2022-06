„Nur draußen bei den Leuten erfährt man Wahrheit“

„Polaschek hat sich mit Frisur eine Hetz gemacht“

Drexler geht auch auf die öffentliche Debatte um Polascheks - nennen wir es auffällige - Haartracht ein. Dieser habe jetzt „die richtige Frisur gefunden“. Ehe Drexler verrät: „So, wie er jetzt ausschaut, hat er ja vor einiger Zeit auch ausgeschaut. Er hat nur eine Zeit lang keinen Friseur gehabt und sich daraus als Rektor der Grazer Uni eine Hetz gemacht. Aber das muss dir einmal passieren: Just in dem Moment wird er vom Nehammer gefragt, ob er Minister werden will. Der Karl hat halt gerade nicht gewusst, welche Frisur der Martin hat.“ Dabei hätten Nehammer und Polaschek ja irgendwie sogar Glück gehabt, denn, so Drexler: „Der Martin hatte davor als Vizerektor eine noch viel furchtbarere Frisur.“