Schotten sind sich bei Unabhängigkeit nicht einig

Das berichtete die Zeitung „Sunday Times“ am Sonntag. Erst vor wenigen Tagen hatte die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon ihre Pläne für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum vorgestellt. Dieses soll am 19. Oktober 2023 abgehalten werden, weil Sturgeon nie zulassen werde, „dass die schottische Demokratie von Boris Johnson oder einem anderen Premierminister gefangengehalten wird“. Zudem will die Premierministerin ihren Landesteil mit knapp 5,5 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen wieder in die Europäische Union bringen. Der Ausstieg Großbritanniens aus der EU wurde in Schottland mehrheitlich abgelehnt.