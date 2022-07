Kickl: „Markus Abwerzger ist ein Anti-Platter-Typ“

Auf welche Themen setzt die Tiroler FPÖ? Von klassischen Migrations- und Asylinhalten hört man recht wenig. Monatelang wurde LH Günther Platter für seine Politik kritisiert, doch Mitte Juni gab er bekannt, dass er nicht mehr antreten wird. Somit fällt das auch weg. Also, was bleibt?

Abwerzger: Das Asyl- und Migrationsthema wird kommen, das ist Fakt. Wir erhalten von Bürgern Fotos von der Brennergrenze, die zeigen, dass viele Illegale nach wie vor quer durch Tirol reisen. Nur derzeit wird diese Thematik von anderen Themen überlagert. Zu LH Platter: Auch wenn er nicht mehr antritt, bleibt sein System. Denn mit Anton Mattle haben wir seinen Polit-Zwilling. Dieses System gehört bekämpft, denn wir wollen kein Teil davon sein. Wenn die Volkspartei tatsächlich so viel verliert, wie die „Krone“-Umfrage gezeigt hat, also um die 15 Prozent, glaube ich nicht, dass Mattle nach dem Wahltag Verhandlungen führen wird. Weitere Themen sind zum Beispiel die Teuerungen, die wir in Tirol noch mehr spüren als woanders, wie auch die Grund- und Freiheitsrechte in Bezug auf die Covid-Maßnahmen.