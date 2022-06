Tiefststand: Tiroler ÖVP stürzt auf 30 Prozent ab!

Wie geht es mit den Grünen weiter?

Die SPÖ konnte mit rund 15 Prozent etwas aufholen, trotzdem fehlen, so Prof. Traweger, weiterhin klare Themen und – neben SPÖ-Chef Georg Dornauer – kompetente Genossen. Die Grünen liegen derzeit bei rund 12 Prozent und damit knapp über ihrem letzten Ergebnis. Traweger: „Die Wahl des neuen Grünen Führungsduos hat sich in der Umfrage jedenfalls noch nicht zum Vorteil der Grünen gezeigt. Sollten in den kommenden Wochen weitere Gräben aufbrechen, so könnte das die Grünen zur Einstelligkeit führen!“