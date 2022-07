Kickl zu Hofburg-Wahl: „Fürst ganz heiße Aktie“

Im Zuge der freiheitlichen Österreichtour ist FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl in Tirol unterwegs. Doch was den blauen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober betrifft, ist weiterhin Geduld gefragt. „Wir werden unseren Kandidaten um den 9. Juli verkünden. Drei Monate sind eine verdammt lange Zeit für einen Wahlkampf“, erklärt Kickl der „Krone“.