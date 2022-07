Gerettet: Handy-Entenlaute lockten Küken an

Zu einem tierischen Einsatz wurden am Freitagabend Feuerwehrleute in Neulengbach im Wienerwald alarmiert. Einem Passanten war beim Spazierengehen lautes Piepsen aufgefallen. Die Ursache war schnell ausgemacht. Kleine Entenküken waren in einem Kanalschacht gefangen. Umgehend rückten die tierlieben Florianis an, um den hilflosen Entennachwuchs durch das geöffnete Kanalgitter zu befreien. Doch statt sich in die helfenden Hände zu retten, flüchteten die verschreckten Küken ins angrenzende Kanalrohr.