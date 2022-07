Fürstin Charlene: Liebeserklärung an Fürst Albert

Bevor Fürst Albert am Sonntag gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Caroline nach Wien kommt, um die „Il turco in Italia“-Premiere in der Wiener Staatsoper mit Ausnahmekünstlerin Cecilia Bartoli zu besuchen, hat er mit seiner Frau Fürstin Charlene ihren Hochzeitstag gefeiert. Das Paar war am Freitag elf Jahre verheiratet.