Charlene fehlt auf Norwegen-Terminen: Sorge wächst

Fotos von zarten Küssen und Umarmungen, die in der letzten Woche von Fürst Albert und Fürstin Charlene entstanden waren, ließen das Herz der Monegassen aufgehen. Monatelang hatte es Gerüchte um eine Ehe-Krise des Fürstenpaares gegeben, nicht zuletzt deshalb, weil die 44-Jährige zuerst in Südafrika mit einem HNO-Infekt festsaß und dann kurz nach ihrer Rückkehr nach Monaco umgehend in einer Schweizer Klinik eincheckte, um sich von den Strapazen der letzten Monate zu erholen.