Kurze Hitzepause nach 323 Liter Regen

Der Juni war aber auch deutlich zu warm im ganzen Bundesland. In Weyer lag der Wert gegenüber dem Durchschnittswert um 2,2 Grad zu hoch. Auch am heutigen 3. Juli wird es wieder heiß: Bis zu 31 Grad stehen in den Wetterkarten, und es soll strahlend blauen Himmel geben. Die Hitze heizt aber die Verdunstung wieder an und fördert die Bildung lokaler Gewitter.