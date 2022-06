Zug evakuiert und zahlreiche Häuser abgedeckt

Insgesamt waren am Mittwochabend oberösterreichweit rund 70 Feuerwehren mit circa 1300 Einsatzkräften bei 165 Einsätzen im Einsatz. In der Stadt Linz wurden von der Berufsfeuerwehr Linz und den vier Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Linz circa 30 Einsätze abgearbeitet. Mit 20 Uhr wurden die Notrufe in der Landeswarnzentrale OÖ weniger.