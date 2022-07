DTM-Quali: Verletzungssorgen bei Lucas Auer

Lucas Auer hat beim Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) auf dem Norisring in Nürnberg mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Tiroler litt nach dem Qualifying, das er in seinem Mercedes auf Rang fünf beendete, an einer Blockade des Iliosakralgelenks im Becken, die bis in den Nacken ausstrahlte.