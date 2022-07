Krimml ist wieder kultureller Schauplatz

Bereits das zweite Wochenende wird Krimml am Samstag und Sonntag wieder zu den Brettern, die die Welt bedeuten. Das Publikum ist dann wieder ganz nahe an den Akteuren und noch näher an der Geschichte – denn nachgestellt wird bei den stattfindenden Wanderungen der Fluchtweg jüdischer Flüchtlinge im Jahr 1947.