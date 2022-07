Nach Verletzungsdrama angelt LASK nach Angreifer

Bei einem Namen dürfte das aber nun anders sein. Robert Zulj (30). Der genau heute vor einem Jahr vom damaligen deutschen Bundesliga-Aufsteiger Bochum in die Arabischen Emirate zu SCAl-Ittihad Kalba wechselte, dort zwar Vertrag bis 2023 hat - aber auch Heimweh. „Er will zurück - und LASK will ihn“, verriet ein Insider über den Welser, der im offensiven Mittelfeld und im Angriff daheim ist - und in der Saison 20/21 mit je 15 Toren und Assists zweitbester Scorer der 2. deutschen Liga war.