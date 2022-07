„Neustart“ auf den Spuren von Olympiasieger Strolz

Die Chance dazu hat er nächste Woche. „Am 6. Juli fliegen wir nach Norwegen“, verrät Thomas, der konditionell schon wieder sehr gut in Schuss ist. Am dortigen Fonna-Gletscher sind zwölf Skitage geplant - so das Wetter mitspielt. „Ich will dort einfach Skifahren, Gaudi haben und die ersten Schritte in Richtung Sölden machen“, hofft Dorner.