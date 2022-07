Leiche vor BH abgelegt: Statt Hochzeit kam der Tod

Sie eine Braut, er ein verliebter junger Mann. Das war die eine Seite von Andrei und Madalina. Die andere dagegen war eine dunkle - sie arbeitete im Rotlichtmilieu im Raum Villach, auch ihr 28-jähriger Freund war in diesen Kreisen unterwegs. Für die Beziehung dürfte das belastend gewesen sein. Trotzdem wurde eine Hochzeit geplant, ehe Anfang Dezember in der gemeinsamen Wohnung in Arnoldstein ein Streit eskalierte. Madalina kam später als verabredet zurück, Andrei war eifersüchtig, ein Handy ging kaputt - und dann soll der Mann seine Braut mit einem Holz zu Tode geprügelt haben.