Gebrauchte Schweizer Vignetten verkauft

Ein ehemaliger Tankstellenmitarbeiter ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges verurteilt worden. Der Vorarlberger hatte nach Ansicht des Gerichts 500 gebrauchte und illegal erworbene Schweizer Autobahn-Vignetten an arglose Kunden als neue, gültige Autobahnpickerl verkauft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.