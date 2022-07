Grünwald: „Schmid kam uns auf die Schliche“

Eine neue Folge unseres Podcasts „Fußballgeschicte(n)“ (alle bisherigen Folgen finden Sie hier): Der frischgebackene Kick-Pensionist spricht in Teil eins des Interviews mit Michael Fally über seine Anfänge im Nachwuchs in Kärnten, seinen Wechsel in die Stronach-Akademie nach Hollabrunn. Eben aus dieser Zeit weiß Grünwald eine sehr launige Anekdote zu erzählen, als er mit Kumpels einmal „ausbüxte“. Wirklich auf ging der Plan aber nicht. „Manfred Schmid ist uns auf die Schliche gekommen“, erinnert sich Grünwald.