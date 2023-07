Polster zu Herzog: „Weißt du, was dir fehlt?“

Teil zwei der Podcast-Episode mit Toni Polster. Hier erzählt Österreichs Kult-Torjäger von seiner Zeit bei Sevilla, seinem Wechsel nach Deutschland, die Anfeindungen vor dem legendären Ländermatch gegen die DDR 1989 und er erklärt, was er Andi Herzog bei dessen ersten Auftritt im Nationalteam sagte („Ich habe ihn gefragt: ,Andi, weißt du, was dir zu einem richtigen Top-Star fehlt?‘“). Außerdem kredenzt Moderator Michael Fally ihm (in der Mitte des Gesprächs) einen kleinen Toni-Polster-Song, indem‘s auch um Andi Herzog geht.