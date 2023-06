Legendäres 0:7: „Schließe Matchfixing nicht aus“

Eine neue Episode unseres Fußballpodcasts. Hauptdarsteller diesmal: Marc Janko. Sehen und hören Sie im ersten Teil des Gesprächs mit Michael Fally im Wiener Restaurant Thell in der Schönbrunnerstraße, wie Janko bei Admira fußfasste, warum sein Bundesliga-Debüt relativ spät erfolgte, wie er sich im allerersten Kader von Red Bull Salzburg fühlte, was Lothar Matthäus nicht wahrhaben wollte, ob er Giovanni Trapattoni immer verstand, und vor allem, wie er den Ostersonntag 2008 abgespeichert hat. Damals war er Teil der Salzburger Mannschaft, die - heute legendär - 0:7 gegen Rapid verlor. Janko: „Heute will ich nicht ausschließen, dass es das eine oder andere auf unseren Seiten gab, das in Richtung Matchfixing ging.“ Gleichwohl stellt schmunzelnd er klar: „Ich habe damit nichts zu tun.“