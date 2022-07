Wipptaler Polizeichef sagt nach 42 Jahren „Servus“

Es war der 4. Mai 1980, als der gebürtige Innsbrucker am damaligen Gendarmerieposten Steinach am Brenner seinen Dienst als „kleiner“ Gendarm antrat. Die Gendarmerie bzw. Polizei in Steinach und der Ort selbst sollten zu seiner neuen Heimat werden. Mit Ausnahme eines dreijährigen UNO-Einsatzes im Kosovo bzw. Bosnien versah Kreutz durchgehend in Steinach Dienst.