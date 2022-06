Wien: War Vergewaltigung doch Mordversuch?

Neues Verfahren um Mordversuch

Bei letzterem hat der OGH das Urteil wegen eines Belehrungsmangels der Geschworenen aufgehoben. Es wird also neu verhandelt. Zu klären gilt, ob der 40-jährige Angeklagte die Lebensgefahr der jungen Frau erkennen konnte. Das will er nämlich nicht. Auch auf die Nachfrage betreffend der Blutflecke in der gesamten Wohnung, meinte er nur: „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie verletzt ist.“ Das Urteil ist ausständig.