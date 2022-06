Ortschef-Rückzug sorgt bei Opposition für Ärger

Der ankündigte Rückzug des Höchster Bürgermeisters Herbert Sparr 30 Minuten vor Beginn der Gemeindevertretungssitzung via Medien sorgte am Dienstagabend für richtig Ärger bei den Oppositionsparteien. „Das ist ein absolutes Negativbeispiel für Gesprächs- und Kritikkultur“, wetterte Michaela Müller von den Grünen. „Dass der Bürgermeister am Ende eine schlechte Gesprächs- und Kritikkultur beanstandete, ließ die gesamte Opposition sprachlos zurück“, ergänzte Jan Fausek von den NEOS.