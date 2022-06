Premiere für Österreich

Selenskyj absolviert solche Auftritte mittlerweile fast täglich. Er sprach schon vor der UNO, dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dem Filmfestival in Cannes, zuletzt beim Gipfel der G7 auf Schloss Elmau in Bayern und in zahlreichen Parlamenten weltweit. Nur nicht im österreichischen Parlament.