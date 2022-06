Erneut zieht Gewitterfront über die Steiermark

Hochwasseralarm an Mur und Enns: Laut Landeshydrologie-Warndienst hat der Durchfluss der Mur bei Murau Mittwochmittag schon den zehnfachen Wert von Dienstagvormittag erreicht, ebenso die Enns westlich von Liezen. Die Hochwasserwarnstufe wurde in diesen Regionen auf Gelb erhöht. Am Nachmittag entspannte sich die Situation wieder. Die heftigen Unwetter haben aber in der Steiermark Spuren hinterlassen.