Schwere Unwetter auch in der Steiermark

Immer mehr Schadensmeldungen

Das Zentrum lag dabei in der Gemeinde Krakau. Häuser wurden durch den Sturm beschädigt, das Dach eines Hauses sogar teilweise abgedeckt. Im Gemeindegebiet der Bezirkshauptstadt Murau sind reihenweise Bäume umgestürzt. In Sonnberg (Gemeinde Stadl-Predlitz) ist hinter einem Bauernhaus eine Mure abgegangen. Insgesamt war allein im Bezirk Murau ein Dutzend Feuerwehren im Einsatz. Mehrere Keller mussten ausgepumpt werden, Sandsäcke wurden verlegt und Muren beseitigt werden. Die Einsätze halten an, laufend kommen neue Schadensmeldungen hinzu.