U19-Teamchef Martin Scherb: „Machen ihren Weg“

Ballbesitz 69 Prozent (obwohl man mehr als eine Hälfte lang nur zu zehnt spielte), Schüsse 21:7, Torschüsse 6:2, Pässe 428:197 - in allen Statistiken hatte Österreichs U19-Team Mittwoch im „Finale“ um die Teilnahme an der U20-WM 2023 in Indonesien die Nase vorn. Doch am Ende stand in Trnava auf der Anzeigetafel: Slowakei 1 - Österreich 0. Bitter, unverdient, aber traurige Realität.