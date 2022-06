Zwei Verletzte, dreimal Rot: U19-Hit zum Vergessen

In der hektischen Partie sah Nico Wustinger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Gelb-Rot. In den Schlussminuten, als die Österreicher auf den 1:1-Ausgleichstreffer drückten, musste Yusuf Demir ebenso vorzeitig unter die Dusche. Nach Spielende sah auch noch Verteidiger Lukas Wallner - offenbar wegen Schiedsrichterkritik - Gelb-Rot.