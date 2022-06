Andi Herzog zur U19: Es ist zu wenig rausgekommen

Auch unsere Stärke bei Standards, die in den anderen drei Begegnungen augenscheinlich war, haben sie leider nicht umsetzen können. Die Slowakei war bei dieser EM-Endrunde von allen unseren Gegnern wahrscheinlich der schwächste. Trotzdem waren wir nicht in der Lage, in den Schlüsselmomenten das Spiel auf unsere Seite zu ziehen.