Österreich gegen Slowakei ab 17 Uhr LIVE

„Wir freuen uns wirklich auf dieses Spiel und darauf, in Trnava im großen Stadion zu spielen. Wir haben die große Chance, uns ein WM-Ticket zu sichern. Da ist es uns egal, ob 8000 Zuschauer gegen uns sind, aber natürlich hoffen wir, dass auch viele österreichische Fans kommen“, sagte Scherb. „Es wird wieder ein Spiel werden, das jeden Spieler auf dem Platz an seine Grenzen bringen wird. Wir müssen bereit sein, diesen einen Meter mehr zu machen, noch einmal alles auf den Platz bringen, was in uns steckt“, forderte der Teamchef.