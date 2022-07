Aze: „Das Album ist ein toxischer Safe Space“

Mit dem Umzug nach Wien eröffnete sich für die beiden eine neue Welt, musikalisch waren Aze (der Bandname spielt auf den selbstbewussten Terminus „Ass“ an) eine der großen Gewinner der Pandemie. „Die Verlangsamung der Welt war eine Beschleunigung für die Band“, resümiert Atas, „durch die viele Zeit in den Lockdowns konnten wir uns erst so richtig auf die Musik konzentrieren.“ Ende 2020 erschien, versteckt in den großen Coronawirren, die famose EP „Dead Heart“, auf der Aze Herkunft, Gefühle und Identitätsklischees auf sanfte und einprägsame Art und Weise abhandelten. Schon im Februar 2021 begann man am nun erscheinenden Debütalbum „Hotline Aze“ zu arbeiten und wurde durch Produzent und Flut-Musiker Jakob Herber quasi zum Trio. „Wir fanden uns über eine Instagram-Story und er hat schon die EP veredelt. Wir wussten da noch gar nicht, was Begriffe wie mastern oder mixen überhaupt bedeuten. Jakob denkt die Musik gleich wie wir.“