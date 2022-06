Austritt von Öl führte zu Großbrand in Werndorf

Die Rauchsäulen waren kilometerweit sichtbar, insgesamt standen über 200 Feuerwehrleute im Einsatz: Der Großbrand beim Industriebetrieb Isovolta in Werndorf hielt am Montagnachmittag den gesamten Grazer Süden in Atem. Wie berichtet brach gegen 17 Uhr in einer Werkshalle das Feuer aus. Der folgende Löscheinsatz dauerte mehr als dreieinhalb Stunden. Die Halle wurde dabei fast vollständig zerstört.