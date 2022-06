Wegen leichter Berührung gleich Messer an den Hals

Der Schüler war mit einem gleichaltrigen Freund in einem Einkaufszentrum in Spittal unterwegs, als zu dem Vorfall kam. Der 34-jährige Deutsche bedrohte ihn nur, aber wollte scheinbar weder Geld noch Wertgegenstände. Dann verzog er sich Richtung Bahnhof. Die alarmierte Polizei konnte den Täter später in der Innenstadt identifizieren und ergreifen.