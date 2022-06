1200 Kilometer im Sattel für den guten Zweck

Über den Großglockner nach St. Johann im Pongau

Erstes Tagesziel ist Lienz. Dann geht’s über den Großglockner nach St. Johann im Pongau, von Oberösterreich (Allhaming) nach Wien, über den Semmering in die Steiermark, durch Salzburg zurück nach Tirol. Die letzte Etappe am 6. Juli endet an einem besonderen Ort: „Wir fahren den Eiskanal in Innsbruck-Igls rauf.“ Viele Firmen haben Spendenzusagen getätigt, ein Mindestziel gibt es nicht. Das Motto: „Jeder Euro zählt. Wir stellen in den Etappen-Orten Spendenboxen auf.“