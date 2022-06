Spenden-Rundfahrt als Ersatz für Österreich-Tour

Idee kam Hirschbichler spontan beim Training

„Das ist mir spontan beim Training gekommen. Wir wollen damit etwas für die Gesellschaft beitragen.“ Und so wird nun mit Start in St. Anton am Arlberg für einen guten Zweck, für die Kinderkrebshilfe, in die Pedale getreten. „Die Route ist noch nicht ganz definiert, es wird aber das Kitzbühler Horn dabei sein, auch eine Etappe von Osttirol über den Großglockner nach St. Johann im Pongau.“ Gefahren werden etwa 200 Kilometer am Tag, aber nicht mit Leistungsgedanken, sondern eben für den guten Zweck.