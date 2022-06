Rad-Diebe: So (un)sicher ist Ihr Bezirk

Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im Vorjahr in Österreich zum siebten Mal in Folge gesunken. Mit 17.595 gemeldeten Fahrraddiebstählen wurde sogar der niedrigste Wert im 21. Jahrhundert verzeichnet, so der Verkehrsclub Österreich. Zwei Drittel der Fahrraddiebstähle passierten in den Landeshauptstädten, und Wien ist hier immer noch die absolute Hochburg bei den Drahteseldieben. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind es immerhin 39 pro 10.000 Einwohner.