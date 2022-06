US-First Lady besuchte mit Königin Flüchtlinge

US-First Lady Jill Biden hat am Dienstag zusammen mit der spanischen Königin Letizia ein Aufnahmezentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine in Madrid besucht. Die beiden führten Gespräche mit einigen Vertriebenen. Das Zentrum in Pozuelo de Alarcón am Stadtrand von Madrid ist eines von vier Aufnahmezentren in Spanien.