Diese Raketen schützen Biden - bald auch Ukrainer?

„Brauchen schlagkräftige Luftverteidigung“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert immer wieder die Lieferung von Raketenabwehrsystemen. Allein am Samstag habe Russland 62 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, sagte er in seiner Videoansprache am Sonntagabend. Jede Verzögerung von Waffenlieferungen an die Ukraine sei eine Einladung an Russland, weiter zuzuschlagen. Im Osten des Landes tobt der Krieg am heftigsten, die Verluste an Soldaten und Ausrüstung sind enorm.„Wir brauchen eine schlagkräftige Luftverteidigung - modern, voll wirksam“, erklärte Selenskyj in Richtung der G7-Staaten.