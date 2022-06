Kaufhaus Österreich: Wie teuer war es wirklich?

Die Summen von 1,2 und von 1,8 Mio. Euro hatte das nunmehr zuständige Digital-Staatssekretariat - jetzt im Wirtschaftsministeriums von Martin Kocher (ÖVP) angesiedelt - zuletzt schon als „nicht nachvollziehbar“ bezeichnet. Am Dienstag hieß es auf APA-Anfrage: „Die vom Staatssekretariat genannten Projektkosten belaufen sich auf rund 950.000 Euro. Dies wird durch die vorliegenden Zahlen bestätigt. Darüber hinaus werden in der Auflistung noch Kosten für Informationsmaßnahmen unter anderem zum Themenbereich E-Commerce angeführt.“ Das damalige Wirtschaftsministerium habe breite E-Commerce Initiativen gesetzt, die in den parlamentarischen Anfragen auch angeführt worden seien.