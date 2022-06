Wegen Dürre: Friseure dürfen nur einmal spülen

Um die Wasserknappheit zu bekämpfen und den Wasserverbrauch einzuschränken, dürfen Friseure und Barbiere in Castenaso, einer Gemeinde am Stadtrand von Bologna, demselben Kunden nicht zweimal den Kopf spülen. So heißt es in einer Verordnung, die der Bürgermeister von Castenaso, Carlo Gubellini, zum Wassersparen beschlossen hat.