Zug mit über 200 Passagieren entgleist: Drei Tote

Über 200 Personen an Bord

Laut Amtrak befanden sich 243 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder in dem Zug. Der Polizei zufolge befanden sich hingegen 207 Menschen an Bord. Das Unglück ereignete sich an einem Bahnübergang in Mendon, einem Ort rund 150 Kilometer nordöstlich von Kansas City.