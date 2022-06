Herzog: U20-WM wäre unvergesslich für alle Spieler

Im „Finale“ gegen die Slowakei kann sich Österreich für die U20-WM in Indonesien qualifizieren. Das wäre der nächste wichtige Schritt. Denn solche Turniere, solche Großereignisse sind unvergessliche Erlebnisse für jeden Spieler, helfen auch enorm bei der Entwicklung der Persönlichkeit. Da fällt mir sofort die für uns so erfolgreiche U20-WM 2007 in Kanada ein. Da waren zum Beispiel Sebastian Prödl, Martin Harnik oder Erwin Hoffer dabei. Und nur ein Jahr später stand dieses Trio dann im A-Kader für die Heim-EM 2008.