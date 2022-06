Mit Eisweste und viel Wasser gegen die Hitze

Am heutigen Siebenschläfertag vielleicht öfter. Denn es gab in Linz knapp 33 Grad, in Windischgarsten den Bundesland-Höchstwert mit 35,2 Grad. „Zum allzeit Juni-Rekord von 39,2 Grad aus 2013 in Bad Goisern ist aber noch viel Spielraum“, sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Der Siebenschläfertag und die nachfolgenden Tage gelten als Vorboten, wie der Sommer wird.